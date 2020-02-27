США отказались от встречи юристов по продлению ДСНВ

Москва, 27 февраля. Вашингтон отказался от встречи юристов для проработки деталей продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.

«Мы предложили провести отдельную встречу наших юристов, чтобы сверить часы и выработать какое-то общее понимание по технической стороне продления (ДСНВ), но буквально на днях американцы от этого официально отказались», — сообщил он на заседании по проблеме в Совете Федерации.

Напомним, срок действия текущего ДСНВ между США и Россией истекает в начале будущего года. Несмотря на это, американская сторона до сих пор не определилась, будет ли продлевать соглашение на существующих условиях.

В Пентагоне настаивают, что Москва должна включить в сделку и те вооружения, которые еще не разработаны.