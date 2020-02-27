Житель Липецка порезал ножом детей и жену-судью, один ребенок погиб

Липецк, 27 февраля. Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и ранил ножом 11-летнюю после ссоры с супругой, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.

Убийство произошло в ночь на 27 февраля. Как рассказали в ведомстве, в полицию заявила женщина 1983 года рождения. По предварительной версии, мужчина после ссоры напал на детей и жену, попытался поджечь апартаменты, а затем свел счеты с жизнью.

В доме нашли тело ребенка, женщину и старшую дочь госпитализировали. Рядом с домом обнаружили тело мужчины 1984 года рождения. Вдова погибшего работает мировым судьей.

Правоохранители возбудили дело, глава СК РФ Александр Бастрыкин держит расследование на личном контроле, пишет издание «Вечерняя Москва». Пострадавших мать и дочь прооперировали, они находятся в реанимации.

Состояние женщины тяжелое, а девочки — крайне тяжелое. Полиция выясняет причину конфликта, который привел к кровавой резне.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае мужчина жестоко расправился с матерью и братом, а затем скрылся с места преступления.

Еще один инцидент произошел в Москве, тогда мужчина зарезал жену и ребенка, попытался свести счеты с жизнью.