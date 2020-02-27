Лика Стар рассказала, как Пугачева разрушила ее карьеру из-за Преснякова

Москва, 27 февраля. Известная советская и российская рэп-исполнительница Лика Стар обвинила Аллу Пугачеву в том, что она сломала ей карьеру. Столь откровенное заявление она сделала в передаче «Судьба человека».

Вероятной причиной стал роман Лики с певцом Владимиром Пресняковым, который на тот момент был женат на дочери Пугачевой Кристине Орбакайте. Молодых людей связывали не только отношения, но и творчество. Лика и Владимир вместе спели песню «Падший ангел».

При этом Стар отметила, что готова «плюнуть в лицо» каждому, кто утверждает, будто ее роман стал причиной разлуки Орбакайте и Преснякова. По ее словам, Владимир часто увлекался девушками, и Лика была далеко не последней в его списке.

«По щелчку пальцев Примадонны слетели все мои концерты. А Володя, как трусливый котенок, сказал мне прощай. А потом меня внесли в черный список, я перестала появляться в передачах. Спросите Аллу Борисовну, зачем она это сделала, на какие факты опиралась?» — отметила певица.

В то же время Лика Стар подчеркнула, что для нее эта ситуация стала хорошим опытом, который закалил ее. Артистка также призналась, что со временем простила Пугачеву.

Ранее певица заявляла, что в определенный момент она не стала возвращаться на сцену, поскольку в определенный момент сделала выбор в пользу семьи, а не карьеры. В 2000-х Лика Стар вышла замуж за итальянского бизнесмена Анджело Сеччи и переехала на Сардинию. Певица родила итальянцу двоих детей, кроме того, у Лики Стар есть сын от первого брака.

Лика Стар считается первой женщиной-MC на территории СНГ. Наибольшую известной ей принесли синглы «Би-би такси», «Одинокая луна» и «Падай».