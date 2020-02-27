Кремль не видит оснований для отмены голосования 22 апреля из-за коронавируса

Москва, 27 февраля. В настоящее время сложно сказать, повлияет ли ситуация с коронавирусом на голосование по поправкам в конституцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На пресс-конференции у представителя Кремля спросили, может ли ситуация со вспышкой заболевания внести коррективы в проведение голосования, которое назначено на 22 апреля. Журналисты поинтересовались, считается ли процесс голосования массовым мероприятием.

«Пока не вижу оснований, исходя из информации, которую мы получаем от специалистов. Вместе с вами каждый день, каждый час наблюдаем за развитием ситуации. Предположения делать тяжело», — сказал он.

Напомним, накануне рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ предложила главе государства провести общероссийское голосование по поправкам к основному закону 22 апреля. Владимир Путин согласился.

Президент уточнил, что за время работы группы поступило более 900 предложений.