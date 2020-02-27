Блогер Клим Жуков разъяснил, как России не дать себя «сожрать» в информвойне с Западом

Запад развязал против России настоящую информационную войну, предупреждают политики и эксперты. Используются любые поводы, так, сегодня для атаки на Россию взято на вооружение дело о террористической организации «Сеть» (запрещена в РФ), суд над участниками которой проходит в Петербурге.

Угрозам, которые несут западные интернет-гиганты и — в более широком смысле — антироссийская политика Запада, использующего для проталкивания своих идей «пятую колонну» внутри нашей страны, был посвящен круглый стол, организованный Медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей.

Одним из самых ярких спикеров мероприятия стал известный историк-реконструктор, писатель и блогер Клим Жуков. В выступлении на пресс-конференции и в кулуарах Жуков несколько раз подчеркнул, что Россия в информационной войне должна быть во всеоружии и вести наступательную линию, иначе нас, как выразился блогер, «просто сожрут.

«Против нас развязана настоящая информационная война, — подчеркнул Жуков. — Не надо думать, что наши западные «партнеры» хотят нам добра. Нет, они никакие нам не партнеры, а настоящие конкуренты, которые только и думают, как бы нас сожрать, действуя ровно по законам глобализированного капиталистического мира. И нас действительно сожрут, если мы не защитим себя сами».

По мнению Жукова, сегодня Запад использует в качестве тарана против России страны Прибалтики. Эти государства находятся на острие антироссийской политики, поскольку не могут простить России выдуманную «оккупацию» времен СССР.

«Они выступают против нас абсолютно нагло, а мы-то почему утираемся?!» — возмущен Жуков, по мнению которого, Россия должна вводить против недружественных стран санкции и вообще вести наступательную политику, в том числе на идеологическом фронте.

«Нас пытаются воспринимать как добычу, поэтому против нас и развязана эта оголтелая информационная война. Пока в нас видят добычу, мы в этой войне не победим!» — предрекает блогер.

Жуков уверен, что ситуация изменится только в результате согласованных действий в нескольких направлениях. Во-первых, это экономические вопросы: до тех пор, пока Россия не выйдет по уровню экономики на ведущие позиции в мире, отношение к нашей стране, как к добыче, не изменится. Напомним, с этой же точкой зрения в комментариях Федеральному агентству новостей неоднократно выступал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Кроме того, считает Клим Жуков, чтобы изменить положение сил, — против тех, кто ведет антироссийскую политику, кто вредит стране изнутри, нужно действовать как можно жестче. По мнению блогера, у нам много хороших законов, касающихся в том числе запрета оправдания нацизма и терроризма, но правоприменение пока серьезно хромает.

Это особенно актуально на фоне того, что сегодня в России пытаются по указке Запада раскручивать кампанию по оправданию терроризма в связи с продолжающимся судом над террористической организацией «Сеть». Запад пытается воспользоваться этим делом, чтобы в очередной раз надавить на Россию.

При этом западные страны даже не скрывают своих планов. Об этом говорит прошедшее в среду в Петербурге мероприятие с участием генеральных консулов Норвегии, Нидерландов и Швейцарии, на котором в явной привязке к делу «Сети» обсуждалась, а точнее осуждалась правоохранительная система России.

Антироссийское мероприятие, в котором приняли участие в том числе достаточно уважаемые люди, эксперты оценили как вмешательство во внутренние дела РФ, а также как попытку давления на суд, что является в нашей стране уголовно наказуемым деянием.

Первый приговор по делу «Сети» был вынесен в Пензе, семь фигурантов получили сроки от шести до 18 лет лишения свободы за создание террористической организации и участии в ней, за незаконный оборот оружия и боеприпасов, а также за покушение на сбыт большой партии наркотиков группой лиц по предварительному сговору. Дело вызвало широкий общественный резонанс, которым так называемая «оппозиция» пытается воспользоваться для раскачивания ситуации в стране.