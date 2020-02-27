Глава АТОР Ломидзе рассказала, что делать купившим путевки в Италию россиянам

Федеральное агентство по туризму рекомендовало с 27 февраля 2020 года приостановить продажи россиянам туров в Италию, Южную Корею и Иран и воздерживаться от посещения этих стран. Данное заявление сделано в связи с большим количеством случаев заражения в них коронавирусом.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала, что нужно делать тем нашим соотечественникам, у которых уже есть на руках путевки в Италию или Южную Корею.

«Да, есть рекомендация Ростуризма с сегодняшнего дня приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран, — напомнила она. — Это значит, что люди имеют право расторгнуть (ранее заключенные) договоры и получить полную компенсацию средств».

По словам главы АТОР, сейчас запустится такой снежный ком заявок туристов на расторжение договоров. Это не их вина, и не вина туроператоров, просто вот такие независящие от них обстоятельства. Туроператоры, увы, при всем желании не могут выполнить свои обязательства перед туристами.

Собеседница ФАН также подробно рассказала, какие действия необходимо предпринимать тем, кто хотел отдохнуть, скажем, в Италии или Южной Корее, но с такой мечтой теперь распрощается.

«Вы идете туда, где покупали путевку, пишете и оставляете заявление о том, что, в связи с рекомендацией Ростуризма, у вас нет возможности туда поехать, — отметила Ломидзе. — И просите компенсировать (понесенные затраты). Это займет какое-то время. Турагентство, скорее всего, обратится к туроператору. И тот скажет, возможно решить все в досудебном порядке или нет. Если невозможно, то вам надо будет подавать в суд. И уже на основании решения суда получить полную стоимость путевки».

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, кроме того, назвала количество наших соотечественников, которые как минимум до конца марта планировали уехать отдыхать на Апеннины.

«Если мы говорим про ближайшую пару недель, то следует говорить, как минимум, о 10-15 тысяч человек, — сказала Ломидзе. — Это только организованные туристы! А вообще, глубина продаж туров в Италию большая, благодаря акциям раннего бронирования уже вовсю, как говорится, продавалось лето».

Если итальянское направление традиционно входит в число наиболее популярных среди российских туристов, то вот существенные цифры относительно Южной Кореи стали неожиданностью.

«Могу вам сказать, что поток в Южную Корею сопоставим, например, с Болгарией или Черногорией, — заявила глава АТОР. — В прошлом году (там отдохнуло) 373 тысячи (россиян)».

Ранее об опасности поездок в Италию, Южную Корею и Иран рассказали и в Министерстве иностранных дел РФ.