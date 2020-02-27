Песков рассказал о передаче России активов за выплату долга СССР

Москва, 27 февраля. Практически все страны бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию собственность в обмен на то, что РФ выплатила долги республик, но есть государства, где эта процедура не подошла к окончанию. Об этом заявил в четверг журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нет, это не жалоба на жизнь, это конкретная ситуация. Речь идет о так называемой перерегистрации советской заграничной собственности. В некоторых странах, в подавляющем большинстве стран, эта перерегистрация завершилась. И она была перерегистрирована на Российскую Федерацию де-юре и де-факто», — объяснил Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, параллельно остались еще некоторые страны, где эта перерегистрация не подошла к окончанию. Песков не стал уточнять, в каких конкретно странах процесс не завершен.

«Но это не одна и не две страны, их больше», — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что РФ выплатила долги всех бывших республик Советского Союза, но не все передали активы, как это необходимо было сделать.