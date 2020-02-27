Кремль рассказал о возможности встречи Путина и Эрдогана

Москва, 27 февраля. В планах президента России Владимира Путина пока нет встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Пока в планах у президента Путина такой встречи нет на настоящий момент. Вместе с тем, происходит общение на рабочем и экспертном уровнях России и Турции», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что в первую очередь Москва и Анкара контактируют по сирийскому Идлибу.

Напомним, 26 февраля в Анкаре завершились переговоры России и Турции касательно ситуации в сирийской провинции Идлиб. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что 5 марта проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, на встрече якобы планируется обсудить эскалацию в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что о двусторонней встрече двух лидеров речи пока не идет.