Москва, 27 февраля. Шоумен Гоген Солнцев и похвастался культурным досугом, который он проводит вместе со своей 65-летней женой Екатериной Терешкович.

Гоген Солнцев со своими пожилыми «малышками» посетил специфическую выставку. Он опубликовал в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлен вместе с супругой, а также любовницей Лидией Алифиренко. Как считают журналисты, судя по изображению, женщины и Солнцев побывали на БДСМ-выставке.

«Был со своими малышками на необычной приватной выставке. Нам так все понравилось! Я даже не подозревал, что в моих куколдочках столько неизрасходованной страсти и тайных желаний», — написал шоумен.

Пользователей снимок не шокировал.

«50 оттенков пенсии», — написали в комментариях поклонники. «Ваше бисексуальное трио — прекрасная тема для новой передачи телеведущего Андрея Малахова», — предложили некоторые. «Бабколюб» — высмеяли подписчики Гогена.

Ранее Солнцева засекли в салоне ритуальных услуг в Москве. Оказалось, что он присматривает гроб для своей жены-пенсионерки Екатерины Терешкович.

По словам продавцов, Гоген выглядел очень подавленным и заявил им, что ищет «гроб для Кати». Отметим, что он и раньше говорил, что у Терешкович проблемы со здоровьем. Не исключено, правда, что Солнцев несколько преувеличивает и просто хочет лишний раз привлечь внимание к своим странным отношениям с пожилой женщиной. После этого возникли слухи о кончине пенсионерки. Соседки Гогена и Терешкович, увидев, что Солнцев привез домой гроб, тоже решили, что шоумен стал вдовцом. Когда они спросили его об этом, он заявил: «Бабульки, не расстраивайтесь, Катька помрет, я на вас жениться буду! Поочередно!».