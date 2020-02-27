На Украине назвали борьбу «партии войны» с «партией мира» опасной для Зеленского

В Киеве на фоне поступающих сигналов с Запада продолжается ожесточенная борьба между «партией войны» и «партией мира». Такое заявление в комментарии Федеральному агентству новостей сделал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

«Подходят» Киеву

Украина выполняет и готова выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, потому что они подходят Киеву с точки зрения безопасности. Такое заявление сделал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Минские соглашения, которые действуют на данный момент, мы выполняем и готовы выполнять. Но мы прекрасно знаем, что получили их в наследство с 2015 года. Писались они при определенных обстоятельствах, которые сейчас не актуальны. В них есть моменты, которые можно толковать двузначно. Это касается и безопасности, и границы… Любой договор можно усовершенствовать. Но это не моя зона ответственности. С точки зрения безопасности, Минские соглашения нам подходят, поскольку там предусмотрена передача территорий под контроль Украины, разоружение незаконных формирований, вывод иностранных войск», — заявил Загороднюк.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил, что Киев должен начать поиск альтернативы Минским соглашениям, если в 2020 году на территории Донецкой и Луганской народных республик не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения сил и средств.

При этом Загороднюк обратил внимание, что сегодня у военного ведомства Украины есть четкая стратегия действий.

«Есть Минские соглашения, переговоры. И если вопрос о каких-то модификациях можно будет поднять, он будет обсуждаться. Сейчас мы, как министерство обороны, идем по тем документам, которые у нас есть. То, что там написано, нас устраивает. Если у Украины будет, что предложить, это сделает МИД», — добавил Загороднюк.

Опасная игра для Зеленского

Как отметил Евгений Голышкин, заявление министра обороны — очередной популизм, рассчитанный на западных партнеров Украины. По всей видимости, в Киев поступают сигналы о необходимости имплементации положений и пунктов, достигнутых ранее в ходе «нормандской встречи», а украинские власти не могут «выкрутиться» и предложить вразумительную альтернативу, устраивающую стороны переговоров.

«Взаимоисключающие заявления украинских чиновников высокого ранга касательно реализации Минских соглашений свидетельствуют, что в Киеве по-прежнему идет борьба между условной «партией мира» и «партией войны». Однако близятся сроки новой встречи в «нормандском формате» и Киеву уже просто физически необходимо предоставить отчет о проделанной работе в данном направлении. Кроме того, они должны показать синхронизированный и расписанный в хронологическом порядке план реализации данных соглашений», — сказал Евгений Голышкин.

Украинский политолог заметил, что «майданная оппозиция» в лице команды Петра Порошенко и остальных будет давить на президента Украины Владимира Зеленского в привычном режиме «предательство агентов Кремля!» Но тут, по мнению эксперта, президенту надо определиться, что для него важнее — международный имидж Украины и признание ее как ответственного игрока на международной арене, или же пойти на уступки вечно поющим гимн псевдопатриотам.

«В контексте уж очень ожидаемых кредитов от МВФ (комиссия фонда должна сделать свои выводы о перспективности такого кредитования до апреля 2020-го) такие игры опасны для Зеленского. Ведь в экономике Украины ничего, кроме упадка не наблюдается», — заключил Евгений Голышкин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.