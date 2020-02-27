Песков прокомментировал жалобы учителей Татарстана на передачу «Пусть говорят»

Москва, 27 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал жалобу учителей Татарстана на передачу «Пусть говорят», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Естественно, государство не может влиять на редакционную политику каналов до тех пор, пока она соответствует законам. Государство может вместе с общественными организациями формулировать инициативы по контенту», — пояснил официальный представитель Кремля.

Напомним, что ранее группа преподавателей Татарстана пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на популярное ток-шоу «Пусть говорят», которое, по их словам, нивелирует всю воспитательную работу. Как отметил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, в передаче освещают процессы разводов, дележа наследства и установления отцовства, что негативно сказывается на воспитании молодого поколения. Мухаметшин предложил обязать телеканал показывать скандальное шоу после полуночи, когда школьники уже спят.

Напомним, что шоу «Пусть говорят» является российским аналогом американского шоу Джерри Спрингера. Каждый выпуск посвящен актуальным семейным или социальным проблемам, которые обсуждаются в студии с привлечением гостей.