Россияне подали в ЕСПЧ 18 тысяч жалоб

Москва, 27 февраля. На рассмотрении Европейского суда по правам человека сейчас находится 18 тысяч обращений россиян. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В Европейском суде по правам человека у нас сегодня 18 тысяч обращений. Это не значит, что все они коммуницируются и, тем более, удовлетворяются. Но это, конечно, сигнал для осмысления ситуации и понимания узких мест в работе, связанной с защитой прав и свобод человека и гражданина», — подчеркнула Москалькова в ходе рабочей встречи по вопросу соблюдения прав человека при этапировании из мест принудительного содержания в зал заседания для проведения судебного процесса.

Большая часть обращений в ЕСПЧ связана с условиями содержания под стражей. Омбудсмен обратила внимание, что государство в прошлом году отреагировало на эту ситуацию очень важным законом.

«27 декабря 2019 года был подписан закон, который предусматривает компенсации осужденным за ненадлежащие условия содержания. Мы пошли на упреждение <…> и сами видим, что условия нарушаются и людям нужно возместить их моральные страдания и переживания», — сказала Москалькова.

Российский омбудсмен назвала этот закон шагом вперед и выразила уверенность, что это позволит изменить к лучшему условия содержания в тюрьмах

На втором месте — обращения, связанные с этапированием.

«Мы делаем все возможное, чтобы приблизиться к международным стандартам, и нужно признать, что и в медицине и в питании изменения к лучшему есть. Я это вижу, постоянно бываю в СИЗО, колониях, общаясь с людьми», — отметила Москалькова.

По ее словам, за последний год на условия этапирования в профильные российские структуры стали жаловаться почти в 4 раза чаще.