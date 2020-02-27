Песков опроверг связь даты голосования по поправкам к конституции с днем рождения Ленина

Москва, 27 февраля. Дата голосования по поправкам к конституции не связана со 150-летием со дня рождения первого главы советского правительства Владимира Ленина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«К дню рождения Ленина это, естественно, никакого отношения не имеет», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что ранее сенатор и сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции Андрей Клишас объяснил, почему в качестве даты голосования выбрали 22 апреля. Дело в том, что 19 апреля завершится православный пост, а 24 числа у мусульман начнется священный месяц Рамадан, передает Infox.ru.

Кроме того, один из журналистов уточнил у Пескова, как удалось преодолеть разногласия по поводу голосования в день рождения Ленина, ведь эта дата вызвала недовольство коммунистов.

«Я не знаю, это нужно спросить у рабочей группы, как удалось урегулировать разногласия. Но дело в том, что вряд ли можно сказать, что широко празднуется день рождения Ленина в нашей стране, поэтому вряд ли это может быть каким-то препятствием», — ответил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, внести поправки к конституции и провести голосование по ним предложил президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию 15 января. Ранее на встрече с рабочей группой глава государства согласился, что голосование нужно провести 22 апреля. Так как это будний день, его сделают оплачиваемым выходным, пишет Deita.ru.