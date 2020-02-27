Путин в четверг проведет переговоры с президентом Киргизии

Москва, 27 февраля. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым. Об этом заявил в четверг журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня день российско-киргизских отношений. Президент Киргизии — состоится его беседа с Путиным. Будут российско-киргизские переговоры делегаций. Потом президенты поприсутствуют на церемонии открытия «перекрестного» Года России и Киргизии в Кремлевском дворце», — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, до переговоров двух лидеров у Путина запланировано несколько встреч. Так, президент России посмотрит тематический парк «Остров мечты», который на днях будет торжественно открыт в российской столице.