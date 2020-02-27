«Еду не я»: Панайотов признался Манукяну, что не едет на Евровидение

СМИ активно обсуждают выбор певца Александра Панайотова в качестве представителя от России на Евровидение-2020 в Роттердаме. Однако, судя по всему, медиа поторопились — на деле все обстоит несколько иначе. Автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе Вадим Манукян специально для Федерального агентства новостей связался с Александром, чтобы поздравить певца с предстоящей поездкой и по возможности взять у него интервью. Но ответ Панайотова оказался шокирующим.

«Вадим, еду не я». Колонка Вадима Манукяна

Никогда не скрывал, что считаю Александра Панайотова идеальной кандидатурой для поездки на Евровидение от России. Узнав из СМИ, что именно Александр представит нашу страну на этом конкурсе, я обрадовался и решил сразу его с этим поздравить.

«Ну что, можно тебя поздравить? Говорят, уже в воскресенье ты представишь в программе «Время» свою песню для Евровидения?» — написал я Панайотову в личном сообщении в соцсети.

Я был готов сохранить в секрете информацию, полученную от Александра, поскольку Первый канал, поддерживая интригу, старается до последнего сохранить имя участника в секрете.

Но ответ Панайотова прозвучал как гром среди ясного неба:

«Вадим, еду не я».

Ответ меня, признаюсь, шокировал. Секрет, кто поедет от России на Евровидение, сохранится до последнего дня, но уже понятно, что, скорее всего, едет не Александр. Если это окончательное решение, я, конечно не могу его понять. Столько лет Панайотов ходит в «подающих надежды», в этом году он реально был решительно настроен и полностью готов достойно представить Россию на Евровидении. Если его надеждам опять не суждено сбыться, это очень обидно.

Надеюсь, решение Первого канала будет оправдано, и нас не ждет неприятный «сюрприз», когда участник от России запомнится только невнятным выступлением, которое не позволит ему даже выйди даже в финал.

Хотя, как предрекали СМИ, в последний момент чаша весов могла склониться в пользу Little Big или Zivert. А, может быть, Полина Гагарина решила второй раз покорить Европу или в третий раз Дима Билан? Остается только гадать. Очевидно одно — либо в это воскресенье, либо в следующее мы узнаем из программы «Время», кого же Константин Эрнст послал на Евровидение. И лично мне будет очень жаль, если выбор и на этот раз падет не на Александра Панайотова.