Поклонская задала Зеленскому жесткий вопрос о залитом кровью Крыме



Москва, 27 февраля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на идею президента Украины Владимира Зеленского о необходимости учредить «День крымского сопротивления российской оккупации».

«А в каком виде им надо подать Крым? С крымчанами, с нами или без нас? Просто землю пустую? Потому что с крымчанами не получится. Мы граждане России. Крым — это Россия», — заявила она в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Если такой вариант Зеленского не устраивает, то, по словам Поклонской, он может выпустить обращение к крымчанам.

«Это три миллиона человек. Узелки завязывайте, по вагонам и депортация или мы идем вас захватывать. Если вы не согласны. Им не нужны мы, им нужен просто полуостров, залитый нашей кровью?» — задалась вопросом Поклонская.

Она подчеркнула, что заявления об «оккупации» Крыма просто смешны — как можно называть оккупантами тех, кто родился и живет в Крыму. С тем же успехом, по ее мнению, можно заявить, что киевляне оккупируют Киев.

«Мы просто так Родину не отдадим. И оккупанты - это мы. Я оккупировала Крым, когда мне было восемь лет. А моя дочка родилась в 2005 году и сразу стала оккупантом Крыма. Потому что она крымчанка. И так все остальные», — пояснила парламентарий.

Поклонская также напомнила Зеленскому об уголовном деле, которое было возбуждено в декабре 2013 года по факту государственного переворота и попытки захватить государственную власть.