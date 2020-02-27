Сирия, 27 февраля. Сирийская армия продвигается к долине Аль-Габ на севере Хамы. В Идлибе отражена контратака боевиков у Серакиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали укрепления боевиков на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе отразили контрнаступление «вооруженной оппозиции» у Серакиба, в Хаме освободили ряд поселений, в Алеппо обстреливают линии снабжения «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозреваются в подрыве автомобиля в зоне контроля курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступила вглубь провинции Хама под натиском правительственных сил.

«Демократические силы Сирии» (SDF): потеряли трех боевиков в Дейр-эз-Зоре при подрыве автомобиля.

Провинция Алеппо

В районе города Аль-Атариб продолжаются боевые действие против боевиков «вооруженной оппозиции» и террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Как сообщает портал Step News, утром ВВС Сирии нанесли серию ракетных ударов по линиям снабжения и укрепленным районам террористов в окрестностях города, в то время как подразделения Сирийской арабской армии (САА) вели обстрел их укрытий на земле.

Провинция Дейр-эз-Зор

Три боевика «Демократических сил Сирии» (SDF) пострадали при подрыве автомобиля на востоке провинции Дейр-эз-Зор, о чем сообщает агентство HHH News. Курды подозревают, что машину заминировали террористы «Исламского государства».

Пресс-центр SDF сообщил, что учебно-тренировочный лагерь «Академия мучеников Агида» выпустил 130 новобранцев, прошедших курс подготовки. Такой прирост выпускников связан с развернутой широкомасштабной компанией насильных вербовок, которую проводят курдские боевики с конца октября 2019 года, когда из их отрядов дезертировали сотни боевиков и группировка понесла тяжелые потери в столкновениях с турецкой армией и союзными силами в зоне их операции «Источник мира».

Провинция Идлиб

Ночью боевики оппозиции предприняли попытку контратаки на позиции сирийской армии в районе города Серакиб и попробовали занять прежние позиции. Как сообщает РИА Новости, подразделения армии сумели успешно отразить нападение. Военный источник опроверг сообщения о якобы возвращении города под контроль «умеренной оппозиции», ранее распространенные СМИ. По его словам, город находится под полным контролем Дамаска, инженерные подразделения армии продолжают работы по разминированию и восстанавливают разрушенную террористами и во время боев инфраструктура города.

Как сообщает государственное агентство SANA, военнослужащие также ведут интенсивный огонь по позициям боевиков «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в окрестностях Серакиба. Проступают сведенья об убитых и раненых в рядах боевиков, а также об уничтожении нескольких единиц военной техники.

Как передает агентство Muraselon, армия Башара Асада продолжила наступление в направлении долины аль-Габ, очистив от исламистских бандформирований высоты Аль-Барагаси и вершины Наби-Тахрир, Тель аш-Шейх Тах и Тель-Альда. По информации телеканала Al-Ikhbariya, САА также зачистила от исламистов деревни Кафр-Муса, Каукаба и Кафр-Увейд и преследует террористов в соседних районах.

Двое военнослужащих Вооруженных сил Турции погибли в провинции Идлиб, как сообщает пресс-служба Минобороны Турции. Еще двое военнослужащих получили ранения, однако, где конкретно они попали в перестрелку, ведомство не указывает.

Провинция Хама

ВВС Сирии совершили боевой вылет на север провинции и атаковали позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на стыке административных границ провинций Идлиб и Хама, разрушив опорные пункты группировки у поселений Каркур, Ас-Сирмания, Аль-Мишах и аз-Зияра, как передал портал Step News.

Агентство Massar Press Net сообщает, что после массированных ударов с воздуха и артиллерийских обстрелов позиций исламистов, САА удалось освободить поселения Анкауи и Калидин, расположенные у долины Аль-Габ. Ранее на ключевые участки фронта в провинции были переброшены подразделения 4-й механизированной дивизии, Республиканской гвардии и Сил национальной обороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.