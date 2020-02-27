Канаев заявил о необходимости ввести 10-кратные штрафы для владельцев камер фотофиксации

Замминистра юстиции РФ Денис Новак сообщил о намерении ведомства изменить размер штрафов за нарушения ПДД. Автоэксперт Сергей Канаев призвал ввести оборотные штрафы для организаций, которые устанавливают камеры фотофиксации на российских дорогах.

Как известно, новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) вызвал критику среди членов фракции «Единая Россия». Новак также указал, что штрафы слишком большие и «не соответствуют запросам общества».

При этом поправки в раздел о наказаниях за нарушения ПДД были разработаны в МВД. Целью изменений было стремление снизить смертность на дорогах. По словам Новака, новый КоАП должен обеспечивать охрану жизни и здоровья граждан, так, что все не сводится к зарабатыванию денег. Чиновник также признал, что необходимо развивать инфраструктуру, наладить грамотную установку дорожных знаков, установить требования к дорожным камерам и их размещению.

Глава Национального общественного центра безопасности движения (НОЦБД) Сергей Канаев признался, что участвовал в недавнем обсуждении документа в Общественной палате с Денисом Новаком.

«Мы ему объяснили и показали свои исследования, что та статистика, на которую они ориентируются, ошибочная. У них нет реальной картины по увеличению штрафов, — заявил Канаев в интервью Федеральному агентству новостей. — Снижение [числа] ДТП, уменьшение числа раненых и погибших — это все идет в верном направлении, и нет смысла кошмарить народ, повышая штрафные санкции, если не стоит задача пополнить бюджет. Он сказал, что мы этим не обременены и принимаем меры только по улучшению безопасности».

Согласно данным НОЦБД, 90% российских автовладельцев являются законопослушными, и только 10% из них в зоне риска, говорит автоэксперт.

«1,5% людей не соблюдают правила дорожного движения. Поэтому, если ужесточать санкции, то только для агрессивных водителей», — сказал он.

Кроме того, Канаев призвал повысить ответственность для организаций и чиновников, которые устанавливают камеры фотофиксации не по ГОСТу.

«Здесь было бы правильно, если есть санкции к автовладельцам, ввести санкции к тем людям, которые устанавливают камеры не по ГОСТу. Так или иначе ГОСТ у нас добровольный, либо вы ему соответствуете, либо нет. Поэтому мы предложили очень хорошую идею — ввести оборотные штрафы. Если в течение месяца камера фотофиксации была установлена без знаков и вынесла штрафы, то санкции к ней могут быть пяти- или десятикратного размера от вынесенных ею штрафов за месяц. Тогда проблема исчезнет моментально. Никто не позволит устанавливать камеры фотофиксации и трактовать, что ГОСТ добровольный», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, недавно Минюст предложил в несколько раз увеличить штрафы за превышение скорости, а также ужесточить наказание за другие нарушения ПДД. В ведомстве предлагают увеличить штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч с 500 рублей до трех тысяч. За превышение на 40–60 км/ч хотят наказывать штрафом в размере четырех тысяч рублей (сейчас — до 1,5 тысячи). При превышении более чем на 60 км/ч водитель заплатит пять тысяч рублей, то есть в два раза больше, чем сейчас, или лишится прав на срок от четырех до шести месяцев.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал новые штрафы для водителей непосильными. По его словам, при перепросмотре штрафов и пеней необходимо учитывать платежеспособность населения.