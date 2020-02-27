Дробыш не оценил выбор певца для участия на Евровидении от России

Москва, 27 февраля. Исполнитель Александр Панайотов представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2020. По словам музыкального композитора Виктора Дробыша, на конкурс можно было бы отправить более яркого артиста.

«Мне все равно, никак не оцениваю. Мне кажется, были более яркие артисты. Я не помню точно, там много было, кого-то я других называл», — передает «Инфореактор» слова композитора.

Кроме того, Дробыш отметил, что успех его выступления будет зависеть от композиции, которую он «еще не слышал».

Ранее сообщалось, что Россию на музыкальном конкурсе будет представлять 35-летний украинский артист Александр Панайотов. Исполнитель родился в Запорожье, а образование получил в украинской столице.

Сам Панайотов признавался, что всегда мечтал попасть на конкурс, поэтому принимал участие в нескольких отборочных турах. В 2005 году он соревновался с Алексеем Чумаковым, а в 2008 году уступил Диме Билану в финале российского голосования.

Как отмечало «Утро.ру», предполагалось, что на конкурс отправятся певица Ольга Бузова или группа Little Big.

Конкурс пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая.

Ранее СМИ сообщили, что песню Панайотову помогал выбирать его продюсер Григорий Лепс.