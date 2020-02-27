Ученые нашли сходство между мозгом человека и пчелы

Вашингтон, 27 февраля. Ученые нашли сходство между мозгом пчелы и человека. Как пишет научный портал Phys.org, электрическая активность в мозге пчел имеет те же свойства, что и альфа-колебания при мыслительном процессе у человека.

Специалисты полагают, что мозг насекомого работает по тому же принципу, что и человеческий. Изучение мозга пчел может быть полезно для сравнения с мозгом других насекомых.

Ученые отмечают, что им удалось зафиксировать альфа-волны при наблюдении активности мозга пчел. Эти волны связаны с когнитивными функциями, в том числе с вниманием и памятью, пишет Planet Today.

Исследователи не исключают возможность, что у пчел есть некое подобие сознания. Мозг человека и пчелы подчиняется одним и тем же законам нейрофизиологии. При этом специалисты напоминают, что человеческий мозг в миллионы раз сложнее мозга насекомых.

По данным Phys.org, эксперименты проводились на медоносных пчелах. Активность мозга стимулировали с помощью особых запахов, поскольку насекомые ассоциируют запахи с едой. Ученые приступили к разработке новых опытов с участием пчел.

Ранее эксперты Mayo Clinic назвали восемь признаков опухоли головного мозга. Среди них постоянная головная боль, приступы тошноты и сонливость, плохое зрение и потеря чувствительности. На рак также может указывать плохой слух и нарушение речи.