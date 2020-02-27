Депутат Белик призвал Киев выбросить из головы дурь о силовом возвращении Крыма

Москва, 27 февраля. Заявление украинской стороны о мощи Черноморского флота России говорит о признании Киевом невозможности силового возвращении Крыма. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее главнокомандующий военно-морскими силами Украины, адмирал Игорь Воронченко пожаловался на то, как за последние шесть лет Россия нарастила боевой потенциал Черноморского флота. Например, после воссоединения Крыма с РФ в регионе появились противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион».

Белик считает, что высказывание Воронченко стало открытым признанием бессилия Украины в противостоянии с Россией.

«Слова главкома ВМС Украины — хороший повод выбросить дурь из головы политиков, мечтающих о силовом возвращении Крыма под юрисдикцию Киева», — подчеркнул парламентарий.

Депутат Госдумы обратил внимание, что укрепление боевого потенциала Черноморского флота происходит на фоне удручающего состояния украинских Военно-морских сил. Как отметил депутат, укрепление боевого потенциала ЧФ происходит на фоне удручающего состояния ВМС Украины. По его словам, у Киева нет подводных сил, ударных кораблей класса фрегат, а морская авиация «еле крыльями машет».

«Сегодня ВМС Украины — это остатки армии батьки Махно», — констатировал Белик.

Депутат предположил, что Воронченко заявление о мощи Черноморского флота далось нелегко. Однако он, по всей видимости, один из немногих, кто понимает, какой катастрофой для Украины обернется атака Крыма.

Крым стал российским регионом в 2014 году. Полуостров воссоединился с РФ в результате народного референдума, который прошел в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство крымчан высказались за вхождение региона в состав России.

Однако власти Украины спустя годы так и не приняли волеизъявления жителей полуострова. Они по-прежнему называют Крым своей, «временно оккупированной» территорией и призывают международное сообщество разделить их позицию. Россию в 2015 году Киев безосновательно назвал «страной-агрессором».