Минобороны Украины подтвердило готовность выполнять Минские соглашения

Киев, 27 февраля. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина выполняет и готова выполнять Минские соглашения по Донбассу. По его словам, они подходят Киеву с точки зрения безопасности.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Киеву стоит начать поиски альтернативы минским переговорам. Как уточнил глава ведомства, делать это нужно, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения войск.

В интервью изданию «Левый берег» Загороднюк уточнил, что Киев готов выполнять Минские соглашения.

«Но мы прекрасно знаем, что получили их в наследство с 15-го года. Писались они при определенных обстоятельствах, которые сейчас неактуальны. В них есть моменты, которые можно толковать двузначно», — уточнил он.

Ранее стало известно, что украинские власти начали подготовку поправок к Минским соглашениям, поскольку считают действующую редакцию документа нереализуемой.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных пять лет украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.