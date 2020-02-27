Политолог Захаров призвал не допустить «революций и переворотов» в России

Москва, 27 февраля. Любые массовые беспорядки — фактор развития политических и остросоциальных проблем в обществе, которые всегда негативно влияют на страну. Об этом заявил политолог, публицист, руководитель АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

Ранее стало известно, что в Нью-Дели продолжаются беспорядки из-за закона о гражданстве: индийский парламент принял поправки, согласно которым немусульмане-беженцы из Афганистана, Пакистана и Бангладеша смогут получить гражданство по упрощенной схеме, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Принятие документа вызвало недовольство мусульман Индии. Оппозиция страны, в свою очередь, убеждена, что закон носит дискриминационный характер. По последним данным, в результате вспыхнувших в Нью-Дели беспорядков погибли не менее 34 человек, еще более 200 пострадали. Как сообщает телеканал NDTV, протестующие поджигали магазины, дома и автомобили, а некоторые из участников беспорядков забрасывали камнями сотрудников правоохранительных органов и горожан. Власти Дели были вынуждены ввести комендантский час.

Дмитрий Захаров, комментируя происходящее, отметил, что любые массовые беспорядки являются поводом к развитию остросоциальных и политических проблем, которые всегда негативно сказываются на развитии государства. При этом, обратил внимание эксперт, чаще всего руководят беспорядками зарубежные лица.

«Чаще всего организаторами беспорядков являются иностранные граждане, которые хотят устранить своего геополитического соперника, ввергнув его в пучину социальных потрясений. Так было в 1991 году, при разрушении СССР», — сказал Дмитрий Захаров в комментарии NewInform.

По мнению эксперта, беспорядки в Москве минувшим летом были попыткой Запада во главе с Соединенными Штатами ввергнуть Россию в состояние 90-х и не дать стране развиваться. Летом 2019 года по столице России прошла серия незаконных митингов, организаторами которых выступили не допущенные из-за многочисленных нарушений к выборам в Мосгордуму сторонники скандально известного блогера Алексея Навального: Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие. Некоторые участники незаконных акций вели себя крайне агрессивно: перекрывали дороги и провоцировали сотрудников правоохранительных органов. Дмитрий Захаров считает, что организаторов беспорядков нужно наказывать большими штрафами. В случае, если массовые беспорядки сопряжены с насилием, организаторов нужно привлекать и к уголовной ответственности, полагает эксперт.

Политолог также призвал не допустить «революций и переворотов» в России.