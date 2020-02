Сирийская постправда: как Турция «ведет победоносную войну» в Идлибе

Благодаря СМИ турецкий обыватель уверен, что в сирийском Идлибе турецкие войска ведут справедливую и законную войну за благополучие Турции. Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, что пишут в турецких СМИ об операции в Идлибе, как протурецкие боевики освещают действия турецких пехотинцев, а турецкий суд заставляет активистов удалять фотографии сожженной техники.

Те, кто следит за сирийским конфликтом и операцией Сирийской арабской армии в Идлибе и Алеппо знают и о значительных успехах правительственных войск, которые сумели за два месяца освободить более 120 населенных пунктов, и об отдельных поражениях, которые привели к утрате небольшого города Найраб к западу от Саракиба и окружающих его сел.

Поправимся: читатели русскоязычных СМИ, следящие за сирийским конфликтом.

Совершенно иначе информацию о боевых действиях в Идлибе преподносят турецкие СМИ и карманные издания президента Турции.

Турецкий обыватель всерьез полагает, что в Идлибе регулярная турецкая армия воюет с сирийскими войсками. Турецкое министерство обороны старательно потворствует этим заблуждениям. Так, в середине февраля Минобороны Турции несколько раз публиковало заявления о «нейтрализации сирийских военных» — их тиражировала турецкая, а вслед за ней и мировая пресса, намекая, что это произошло в результате атак турецкой армии.

На самом деле речь идет об информации, которую распространяют боевики из протурецких группировок, которые не только воюют в Идлибе вместе с запрещенной в Турции группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», но и вбрасывают через своих медиаактивистов информацию о потерях сирийцев.

Эти информационные атаки поддерживает и турецкое правосудие, которое зорко следит за тем, чтобы неудобная информация не разбавляла утвержденную сверху повестку.

20 февраля Юрий Лямин, автор популярного военно-милитаристского блога imp_navigator, сообщил на своей странице Facebook о постановлении турецкого суда с требованием удалить фотографии турецкой техники, которая была сожжена 3 февраля в Идлибе, поскольку «это признано нарушением турецкого закона».

Турецкий суд объявил фотографии с танками, которые армия Турции поставляла боевикам в Идлиб и которые были уничтожены ударом сирийской авиации, «ложными и пропагандистскими».

The conflict between Turkey & Syria is escalating, as Erdogan sends in reinforcements to protect his al-Nusra terrorists in Idlib.



Turkish tanks and other equipment destroyed by Syrian Army strikes (photos)https://t.co/NedntGKBbH pic.twitter.com/qUZFyMwKs3