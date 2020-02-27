Сирийская постправда: как Турция «ведет победоносную войну» в Идлибе

Благодаря СМИ турецкий обыватель уверен, что в сирийском Идлибе турецкие войска ведут справедливую и законную войну за благополучие Турции. Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, что пишут в турецких СМИ об операции в Идлибе, как протурецкие боевики освещают действия турецких пехотинцев, а турецкий суд заставляет активистов удалять фотографии сожженной техники.

Те, кто следит за сирийским конфликтом и операцией Сирийской арабской армии в Идлибе и Алеппо знают и о значительных успехах правительственных войск, которые сумели за два месяца освободить более 120 населенных пунктов, и об отдельных поражениях, которые привели к утрате небольшого города Найраб к западу от Саракиба и окружающих его сел.

Поправимся: читатели русскоязычных СМИ, следящие за сирийским конфликтом.

Совершенно иначе информацию о боевых действиях в Идлибе преподносят турецкие СМИ и карманные издания президента Турции.

Турецкий обыватель всерьез полагает, что в Идлибе регулярная турецкая армия воюет с сирийскими войсками. Турецкое министерство обороны старательно потворствует этим заблуждениям. Так, в середине февраля Минобороны Турции несколько раз публиковало заявления о «нейтрализации сирийских военных» — их тиражировала турецкая, а вслед за ней и мировая пресса, намекая, что это произошло в результате атак турецкой армии.

На самом деле речь идет об информации, которую распространяют боевики из протурецких группировок, которые не только воюют в Идлибе вместе с запрещенной в Турции группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», но и вбрасывают через своих медиаактивистов информацию о потерях сирийцев.

Эти информационные атаки поддерживает и турецкое правосудие, которое зорко следит за тем, чтобы неудобная информация не разбавляла утвержденную сверху повестку.

20 февраля Юрий Лямин, автор популярного военно-милитаристского блога imp_navigator, сообщил на своей странице Facebook о постановлении турецкого суда с требованием удалить фотографии турецкой техники, которая была сожжена 3 февраля в Идлибе, поскольку «это признано нарушением турецкого закона».

Турецкий суд объявил фотографии с танками, которые армия Турции поставляла боевикам в Идлиб и которые были уничтожены ударом сирийской авиации, «ложными и пропагандистскими».

The conflict between Turkey & Syria is escalating, as Erdogan sends in reinforcements to protect his al-Nusra terrorists in Idlib.



Turkish tanks and other equipment destroyed by Syrian Army strikes (photos)https://t.co/NedntGKBbH pic.twitter.com/qUZFyMwKs3 — Ian56 (@Ian56789) February 10, 2020

Такие постановления пришли не только ему: в рассылку попали десятки аккаунтов, в том числе и протурецких, например, QalaatAlMudiq и MGhorab3.

По мере эскалации боев за Найраб и трассу М4 в Сети стали появляться многочисленные «свидетельства» участия турецких военнослужащих в боевых действиях.

Так, 20 февраля, когда боевики начали наступление на позиции САА, идлибские медиаактивисты выложили видео, в котором трусцой бегут турецкие пехотинцы, один из которых спрашивает у автора видео, где же сидит враг и куда бежать. Впрочем, реального подтверждения участия турецкой армии нет: в бронемашину М113 загружаются боевики всех сортов и мастей, а «убитые в бою турки» на поверку оказываются переодетыми террористами ХТШ.

Нельзя сказать, что турецкая армия участия в наступлении не принимает. По позициям САА работают турецкие гаубицы и РСЗО — с безопасного расстояния в 10 км, разумеется, — а сирийские танки горят в результате попаданий из ПТУР глубоко в тылу, там, где на окруженном турецком наблюдательном пункте сидят военнослужащие ВС Турции. Из ствольной артиллерии в Идлибе, к слову, дают пострелять детям боевиков из Средней Азии: в Идлибе, который якобы «стерт с лица Земли» Путиным и Асадом детям же больше нечем заниматься.

Syrian jihadists make children fire on Syrian forces with cannon. A generation raising by this evil ideology. Horrific. pic.twitter.com/2XZDo8YewZ — Erkin Öncan (@ErkinOncan) February 26, 2020

При этом реальные действия турецких военнослужащих — например, выстрел 21 февраля из ПЗРК по российскому штурмовику Су-24 с территории турецкого наблюдательного пункта неподалеку от Каминаса — турецкие СМИ деликатно обходят стороной, стараясь переключить внимание на гуманитарный кризис и рассказывая о том, как следует решать проблему Идлиба.

Так, например, турецкий телеканал TRT World признает, что у сирийского отделения «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) действительно есть в штаб-квартира Идлибе, и настаивает при этом, что самый эффективный способ решить проблему терроризма — не военные действия, а контртеррористическая операция, в которой примут участие «местные жители», которые «отрицают аль-каидовский бренд глобальной религиозной войны».

Выходит, что сами сирийцы — христианское ополчение северной Хамы, отряды «Сил Тигра» и 5-го штурмового добровольческого корпуса, набранные в том числе из идлибских беженцев, — в глазах TRT World не могут называться «местными жителями». А вот боевики из протурецких группировок «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» и «Сирийской национальной армии», которые воюют бок о бок с ХТШ, — могут (хотя никак не возражают против «доктрины» джихадистов).

Daily Sabah уверяет, что Асад настолько гениален, что якобы лишь благодаря террористам «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) удержался у власти, сумев убедить всех, что борется с терроризмом. «Кровавый тиран» якобы «усыпил внимание мировых СМИ» (про существование разведслужб Daily Sabah тактично умолчали, скромно присвоив эти лавры себе) и воспользовался борьбой с терроризмом, чтобы вернуть себе власть. Якобы президент Сирии вместе с советниками подробно изучал «арабскую весну» и нашел способ остаться на плаву, использовав ИГИЛ1. Почему? А просто он такой преступный гений.

Несколько более сдержанная статья в Hurriyet Daily News пиарит заявления президента Эрдогана: мол, действия Турции легитимны в рамках заключенного в 1998 году аданского соглашения. Однако соглашение, которое было заключено в Адане, использовалось только чтобы оправдать операции на севере Сирии против террористической «Рабочей партии Курдистана».

Впрочем, нормами международного права власти Турции вертят как хотят: еще в октябре Эрдоган заявлял, что воздушное пространство Сирии принадлежит Дамаску, но 26 февраля турецкий президент, в приступе гордыни возомнивший себя как минимум реинкарнацией Сулеймана Великолепного или султана Мехмеда II, уже заявляет «что единственная проблема Анкары в Идлибе — невозможность использовать воздушное пространство».

Турецкие СМИ изо всех сил стараются оправдать действия Анкары и при этом скрыть истинные причины геноцида, которому подвергся сирийский народ из-за имперских амбиций Эрдогана.

Неважно, что стоит за амбициями турецких властей, которые хотят и сохранить идлибскую «кормушку», и оправдать свою алчность и гибель турецких солдат перед электоратом. От военно-политических игрищ, организованных Эрдоганом, больше всех страдают выжившие в мясорубке войны сирийские беженцы, о которых якобы пытается позаботиться Турция. Эти люди лишились своих домов и вынуждены были бежать от смерти именно из-за того, что турецкие власти заботливо вскормили «цвет сирийской революции» и дали этим группировкам пустить корни на сирийском севере.

В век верховенства «постправды» и альтернативной реальности, которую создают СМИ, виноватыми во всем «назначают» Асада и Путина.

Papulas observatis alienas obsiti plurimis ulceribus (Вы же, покрытые множествам язв, высматриваете чужие волдыри).

1 Организация запрещена на территории РФ.