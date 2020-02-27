В Бенгази состоится массовый митинг против терроризма и вмешательства Турции

Бенгази, 27 февраля. Жители Бенгази готовятся принять участие в масштабном митинге против терроризма и турецкого вмешательства во внутриливийский конфликт. По данным Libya Alhadath TV Live, протестная акция состоится в пятницу, 28 февраля.

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари, выступая на пресс-конференции по ситуации внутри страны, заявил, что недружественные силы в лице террористов, которым активно помогает Турция, пытаются разрушить Ливию, ударяя по ее государственности и территориальной целостности. Спикер ЛНА подчеркнул, что ливийцы не позволят боевикам сделать это.

Он также отметил, что жителям страны нужно единым фронтом выступить против Турции и ее лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который спонсирует террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

«Нет Эрдогану. Нет терроризму!» — воскликнул Ахмад Мисмари.

В завершение он добавил, что ЛНА пристально наблюдает за ситуацией в Триполи и ожидает от режима ПНС новых вооруженных провокаций, несмотря на перемирие. ЛНА рассчитывает, что ООН в скором времени прокомментирует факты нарушения режима прекращения огня.

Примечательно, что жители Бенгази не в первый раз выходят на протест против терроризма и усиливающейся турецкой интервенции — 14 февраля ливийцы вышли на массовую акцию, выразив свое недовольство действиями Турции. Участие в мероприятии приняли более 200 тысяч человек.

В настоящее время в Ливии присутствует несколько тысяч турецких военнослужащих. Значительный дисбаланс в стране наблюдается из-за масштабов вмешательства Анкары, доказанного Совбезом ООН. По последним данным, сейчас в Ливии на стороне ПНС воюет около 7,5 тысяч завербованных сирийских боевиков. С начала года в Ливию контрабандой было доставлено порядка 5 тысяч тонн боеприпасов, оружия и военной техники, на что было наложено эмбарго ООН.