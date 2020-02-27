Курпатов рассказал о появлении «цифровой» болезни у людей

Москва, 27 февраля. С развитием технологий человечество столкнулось с новым видом болезней, одной из которой стал так называемый «цифровой аутизм». Об этом в четверг заявил психотерапевт Андрей Курпатов, выступая в шоу Тины Канделаки на радио «Комсомольская правда».

По его словам, если человек начинает постоянно жить в виртуальном мире, он постепенно теряет социальные навыки и способность мыслить критически. Кроме, того растет цифровая зависимость, которая по неврологическим и биохимическим особенностям похожа на наркотическую, пишет KP.ru.

Ранее сообщалось, что российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений разработал маркировку для источников электромагнитного поля. Предупредительные знаки в виде наклеек ученые представили на Всероссийской конференции «Актуальные проблемы радиобиологии и гигиены неионизирующих излучений».

Ученые предлагают клеить на каждое цифровое устройство наклейку, которая говорит о том, что прибор является источником электромагнитного поля. Длительный контакт с источниками электромагнитного излучения вреден для здоровья.