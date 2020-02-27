Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Степаненко рассказала, как похудела за год на 42 килограмма

140
0 Оставить комментарий

Степаненко рассказала, как похудела за год на 42 килограмма

Москва, 27 февраля. Известная артистка эстрады Елена Степаненко рассказала, как за один год сбросила 42 лишних килограмма. Знаменитость эффектно преобразилась на фоне разлада ее брака с Евгением Петросяном.

Артистка призналась, что раньше весила 110 килограмм при росте 168 сантиметров. Спустя год стараний звезды стрелки весов показали 68 килограммов.

«Похудела за один год. И уже два года держусь в этом весе плюс-минус 2–3 килограмма. Один из главных моих принципов: вся порция должна помещаться в ладошку, а есть надо четыре, пять, шесть раз в день — сколько хотите», — раскрыла звезда свой секрет.

Степаненко призналась, что сейчас чувствует себя гораздо свободнее и лучше, чем в браке.

«Сейчас я принадлежу только себе, <…> могу сама решать все вопросы. Появилось время, чтобы открыть себя. Я больше читаю, слушаю, путешествую по России, по святым местам. И мне хорошо», — констатировала артистка.

Хамовнический районный суд Москвы расторг брак Степаненко и Петросяна в ноябре 2018 года. Юморист уже успел жениться — избранницей артиста стала его помощница Татьяна Брухунова. Существенная разница в возрасте не стала помехой для пары. Интернет-пользователи постоянно следят за преображениями девушки, пытаясь распознать первые признаки беременности.

Степаненко недавно призналась, что продолжает молиться за своего бывшего супруга. Артистка утверждает, что за все простила Петросяна и сейчас относится к нему совершенно спокойно.

Новости партнеров

Источник: Антенна
Новости партнеров