Собчак предложила отправить в политику за Шнуровым Бузову и Элджея

Москва, 27 февраля. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак порассуждала, кто из звезд отечественного шоу-бизнеса мог бы пойти в политику и организовать собственную партию. О своих идеях она рассказала на канале «Кровавая барыня» на платформе «Яндекс.Дзен».

На такие размышления Собчак натолкнуло вступление лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова в Партию роста.

Напомним, о том, что музыкант примкнул к партии Бориса Титова, стало известно 20 февраля.

По мнению телеведущей, свое политическое объединение могла бы иметь известная певица Ольга Бузова. Журналистка считает, что ее партии подошло бы название «Брошенки России». Вероятно, в нем Собчак отразила нашумевшее расставание исполнительницы с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Она также придумала для партии Бузовой слоган «Мои люди всегда со мной», вспомнив фразу, которую певица начала регулярно использовать после разрыва отношений, говоря о тех, кто ее поддерживал.

Объединение Тимати, по версии Собчак, носило бы название «Партия настоящих джентльменов», по словам из песни исполнителя под названием GQ. Ее слоганом было бы утверждение «Настоящий джентельмен свеж!», а программным тезисом выступило бы предупреждение «Грязные сучки будут наказаны!».

Для Элджея ведущая придумала «Партию Sayonara», исходя из того, что певец называет себя Sayonara Boy. Эта фраза дословно переводится как «прощай, мальчик».

«Эй, гайс, у меня все найс!» — предложила она идею слогана для политического объединения исполнителя.

Программный тезис журналистка определила фразой «Ты точно пойдешь со мной, точно пойдешь со мной».

Ранее в своем Instagram Собчак прокомментировала вступление Шнурова в Партию роста, заявив, что оно выглядит так же гармонично, как «беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире».