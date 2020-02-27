Кремль посоветовал властям Праги чтить память не только Немцова, но и красноармейцев

Москва, 27 февраля. Кремль не планирует памятные мероприятия в связи с годовщиной убийства Бориса Немцова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«От Кремля никаких инициатив на этот счет не было. Это не повод для отмечания», — подчеркнул он.

Прокомментировал Песков и сообщения о том, что площадь перед посольством РФ в Праге, переименуют в площадь Бориса Немцова. По его словам, это суверенное право городских властей этого города.

«Мы бы предпочли, чтобы городские власти одновременно не забывали про красноармейцев, которые пожертвовали своими жизнями для освобождения от фашистов», — заметил он.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

Пятеро участников убийства были приговорены к лишению свободы от 11 до 20 лет. Руслан Мухудинов, который по версии следствия является организатором преступления, находится в розыске. Расследование в отношении других соучастников и заказчиков продолжается, следственной группой руководит генерал Николай Тутевич.