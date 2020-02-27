В ДНР призвали ОБСЕ усилить контроль в Донбассе из-за возможных провокаций ВСУ

Донецк, 27 февраля. Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) опасается провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе с использованием артиллерии и минометов.

«Командирам 28-й, 72-й, 93-й отдельных моторизированных бригад, 59-й отдельной моторизированной пехотной бригады вооруженных формирований Украины поставлена задача на подготовку минометных и артиллерийских расчетов для нанесения удара по районам населенных пунктов ДНР и ЛНР», — следует из сообщения военного ведомства, ссылающегося на разведывательные данные.

В ДНР призвали мониторинговую миссию ОБСЕ усилить контроль на данных участках на подконтрольной киевским властям территории, чтобы не допустить проведения провокации.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ украинские власти объявили о старте военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинская сторона постоянно нарушает минские договоренности.

Напомним, на прошлой неделе в ЛНР сообщили, что украинские военные нанесли массированный удар по населенным пунктам республики, чтобы эвакуировать погибших диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию поселка Голубовское.