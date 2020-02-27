Посол Люксембурга рассказал о роли СССР в победе над фашизмом

Москва, 27 февраля. Жертвы, которые принес Советский Союз для освобождения Европы от фашизма, не должны подвергаться сомнению, каким-то образом связываться с современной политикой, а также использоваться для критики Москвы, заявил посол Люксембурга в России Жан-Клод Кнебелер.

Как пишет РИА Новости, по его словам, он с большой признательностью относится к действиям советского народа и солдат Красной армии, которые освободили европейские страны от фашистов.

«Я против того, чтобы все те жертвы, которые принесли народы Советского Союза, сейчас систематически пересматривались, связывались с совершенно иными политическими вопросами и использовались для критики современной России», — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил прописать в Конституции РФ норму о защите исторической правды о Великой Отечественной войне от фальсификаций. Свое мнение российский лидер высказал во время встречи с членами рабочей группы по внесению изменений в конституцию.

Путин назвал уместной преамбулу о защите исторической правды от попыток преуменьшить подвиг советского народа.

Ранее президенту РФ предложили закрепить в конституции статус России как страны-победительницы. Путин заявил, что россияне бесконечно благодарны своим предкам, которые смогли отстоять свободу и независимость страны перед лицом фашистской угрозы, и обещал подумать над инициативой.

Напомним, что о попытках переписать историю в угоду сиюминутной политической конъюнктуре ранее говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны и организации Холокоста.