Беркова назвала «непрофессиональным» скандальный порноклип Линдеманна

Москва, 27 февраля. Известная порноактриса Елена Беркова оценила новый скандальный клип фронтмена немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна. По словам звезды откровенного жанра, в нашумевшем видео нет «ничего особенно интересного».

«А в чем вообще нонсенс этого видео? Мне когда прислал PR-директор это видео, я вижу, что это порно… <…> Как-то очень лайтово. Что в этом такого, что затронуло чувства?» — заявила актриса во время стрима RT.

Также Беркова оценила порноклип с точки зрения эксперта. По ее мнению, видео снято «непрофессионально», поскольку при просмотре возникают вопросы к «чисто техническим вещам».

Скандальный клип Линдеманна на песню Till the End вызвал широкий резонанс. В видео снялись россиянки, имена которых рассекретили в одном из Telegram-каналов. После этого девушки пожаловались на травлю, устроенную им пользователями соцсетей. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что поведение снявшихся в клипе россиянок оскорбляет общественность, передает НСН. При этом Драпеко подчеркнула, что устроившие травлю должны понести наказание.

Ранее заслуженный эстрадный певец Лев Лещенко назвал новый клип Линдеманна омерзительным. Как пишут «Известия», певец заявил, что скандальное видео рассчитано на эпатаж. А известный продюсер Иосиф Пригожин назвал клип «откровенным порно в немецком стиле» и удивился, что сервис YouTube позволил опубликовать видео.