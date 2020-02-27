Бузова стала «Человеком года» в Витебске из-за откровенного наряда с подвязками

Витебск, 27 февраля. Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова получила звание «Человек года» в Витебске, что стало неожиданностью не только для белорусов, но и для жителей других стран.

Почетную награду певице вручили за весьма необычные заслуги перед городом. Победить ей удалось благодаря снимку на площади Витебска в откровенном наряде.

Конкурс устроило местное издание «Народные новости Витебска». Редакция отобрала несколько фотографий, которые, по их мнению, способствовали популяризации города, и предложила читателям проголосовать за лучший, на их взгляд, снимок.

Кадр с Бузовой в пикантном комбинезоне с подвязками оказался среди конкурсантов.

«Бузова победила с большим отрывом, за нее проголосовали 57% [читателей], в то время как за ближайшего конкурента — только 29%», — говорится в сообщении издания.

Примечательно, что местному мэру Виктору Николайкину свои голоса отдали лишь 69 человек.

Ранее званием «Человек года 2020» похвастался известный российский исполнитель Прохор Шаляпин. Награду певец получил за возрождение, сохранение и популяризацию народной песни.

Недавно творчество Бузовой оценил певец и композитор Юрий Антонов. Ему предложили оценить несколько клипов, среди которых были ролики звезды «Дома-2» и ее коллеги по цеху Светланы Лободы. Композитор подчеркнул, что сам бы никого «браковать» не стал, так как это не его сфера деятельности, но «во времена Советского Союза за такие песни арестовали бы на 15 суток».