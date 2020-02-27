В Киеве предложили принять закон «О прощении» для жителей Крыма и Донбасса

Киев, 27 февраля. Для жителей Крыма и Донбасса необходимо принять закон «О прощении», где перечислялись бы категории граждан, которые могут рассчитывать на помилование со стороны украинских властей. Об этом в эфире украинского телеканала заявил бывший исполняющий обязанности заместителя главы администрации президента Андрей Сенченко.

«Нужно принять закон, который четко регулирует, кто на оккупированных территориях является предателем по украинскому законодательству, а кто является жертвой оккупации», — заявил Сенченко.

По его словам, Киев должен «защитить» людей, которые живут на полуострове.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинская сторона постоянно нарушает Минские соглашения.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киевские власти по-прежнему считают регион украинской территорией. Президент России особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».