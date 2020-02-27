Шнуров хочет запретить в России снег и некрасивых женщин

Москва, 27 февраля. Лидер группировки «Ленинград» и член петербургского отделения Партии роста Сергей Шнуров считает, что в России необходимо избавляться от «дырявых» запретов, которых в стране, по его мнению, достаточно. Об этом он заявил на встрече со своими южноуральскими сторонниками в Челябинске.

Музыкант сказал, что хочет запретить в РФ снег и некрасивых женщин.

«Вот запретили мат. И что? Давайте запретим дождь. Мне не нравится дождь. Давайте запретим снег и некрасивых женщин», — предложил он.

В ходе общения известный новоиспеченный член партии несколько раз прибегал к использованию нецензурной лексики. У многих присутствующих манера выражения певца вызвала смех.

В частности, Шнуров не смог обойтись без мата, когда говорил о политической пассивности россиян, которые неохотно идут на выборы.

«Если не ходить на выборы, то нечего причитать, кто же этих депутатов выбрал. Да вы же (матерное слово. — Прим.ФАН) и выбрали!» — заметил музыкант.

Находившийся на встрече лидер партии бизнес-омбудсмен Борис Титов признался, что ранее уже делал «ленинградцу» предложение о вступлении, однако тот ответил отказом.

Как уточняет URA.RU, 26 февраля лидер группировки «Ленинград» выступил перед челябинцами вместе с Титовым. Для Шнурова это был политический дебют. Музыкального выступления, вопреки ожиданиям многих участников партии, не было. Однако новый представитель политической силы прочитал однопартийцам свое новое стихотворение, посвященное партии «Единая Россия». в котором высказался о слухах о переименовании ЕР.

Стоит отметить, что информацию о ребрендинге, которая накануне была растиражирована СМИ, в самой ЕР опровергли.