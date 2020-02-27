В России появился новый вид мошенничества «такси от банка»

Москва, 27 февраля. В Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме с использованием такси. Как объяснили специалисты, злоумышленники звонят клиентам, представляются сотрудниками банка и предупреждают о попытках списать с карты несколько тысяч рублей.

При этом, для того, чтобы обезопасить себя от мошенников, человеку предлагают воспользоваться «специальным трансфером» до ближайшего банкомата. Преступники объясняют, что в банкомате можно будет осуществить операцию по переводу средств на якобы безопасный счет.

По данным газеты «Известия», водитель довозит клиента до банкомата, он сам переводит средства на счета мошенников. Мошенники работают в основном с пожилыми людьми.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ кражи денег с карт россиян. Хакеры отправляют потенциальным жертвам сообщения. Клиентам сотовых операторов приходят SMS со ссылкой на федеральный закон о блокировке карты банком. Специализирующейся на кибербезопасности, в сообщении мошенников также говорится, что последняя операция по карте показалась банку подозрительной. Далее предлагается позвонить по телефону подтверждения операции и назвать персональные данные. Раскрыв личную информацию, клиент теряет денег.

Как уточнили в компании «Атак Киллер», от новой схемы мошенничества пострадали около 100 человек, ущерб составил более двух миллионов рублей. Эксперты добавили, что новая методика мошенничества пользуется успехом из-за умения преступников копировать реальные изменения в работе банков.