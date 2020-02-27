Большинство украинцев выступили против установления мира в Донбассе военной силой

Киев, 27 февраля. Идею установить мир в Донбассе военной силой поддерживают лишь 20% украинцев — 56% выступают против этого. Соответствующие результаты показал опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова в период 13–17 февраля.

«Установление мира в Донбассе силовым путем (восстановление военной силой контроля Украины над территориями ДНР и ЛНР) поддерживают только 20% граждан (против этого выступают 56%)», — говорится в сообщении на сайте Центра Разумкова.

При этом, как показал опрос, 62% выступают против предоставления и закрепления в Конституции «особого статуса» Донбасса, однако поддерживает эту идею каждый пятый опрошенный украинец — 21% респондентов. Идею федеративного устройства Украины поддержали 11% респондентов, 68% — выступили против этого.

При этом 54% опрошенных заявили, что хотели бы, чтобы ДНР и ЛНР вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины «на тех же условиях, что были раньше». Еще 13% респондентов проголосовали за то, чтобы ДНР и ЛНР стали подконтрольными Украине, однако получили больше независимости от Киева.

«6% [опрошенных] — чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 5% — чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами, 3% — чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что в опросе приняли участие 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецк и Луганск не согласились с новым руководством страны, пришедшим к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. Найти решение внутриукраинского конфликта пытаются на международных площадках, в том числе в рамках встреч Контактной группы в Минске.

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании действия закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до конца 2020 года. Ранее действие документа уже неоднократно продлевалось.