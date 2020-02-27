Саудовская Аравия поддержала ЛНА, осудив Турцию за вмешательство в дела Ливии

Эр-Рияд, 27 февраля. Власти Саудовской Аравии выражают недовольство увеличивающейся турецкой интервенцией в Ливии, усиливая поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА). Как отмечает издание Аль-Монитор, Эр-Рияд оказывает содействие силам фельдмаршала Халифы Хафтара.

Эксперты отмечают, что одним из главных вопросов, которые вызывают беспокойство у саудовского правящего дома, — это безопасность в регионе. В самом королевстве подчеркивали обеспокоенность вмешательством Турции не только в дела Ливии, но и во внутреннюю ситуацию в других арабских странах. Дальнейшее расширение турецкого участия в ливийском кризисе, вероятнее всего, вынудит Саудовскую Аравию не только увеличить объемы поддержки ЛНА, но и оказать давление на западных партнеров с целью сдерживания турецкой стороны. Примечательно, что до недавнего времени власти королевства предпочитали занимать более нейтральную позицию, однако политика Анкары вынудила Саудовскую Аравию перейти к решительным действиям.



Эр-Рияд обращает внимание на переброску Турцией сирийских наемников на территорию Ливии, препятствующей мирному разрешению конфликтной ситуации в североафриканской стране.

«Многие протурецкие бойцы используют переброску как возможность войти в континентальную Европу», — отметил эксперт Мухаммед аль-Сулами.

Усиливающееся внимание Саудовской Аравии к ливийской проблематике, выражающиеся в расширении участия в кризисе и навязывании своих интересов в стране объясняет, почему на переговорах между РФ и Турцией не удается согласовать устойчивое прекращения огня в Ливии. Эр-Рияд в категоричной форме выступает против Анкары, подчеркивая, что действия Турции в Ливии «нарушают принципы суверенитета».

Турция поставляет силам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вооружения и военную технику, нарушая тем самым оружейное эмбарго ООН. Международное сообщество решило усилить контроль над соблюдением запрета на поставки оружия, в ответ на это ПНС выступило против этой инициативы, отказавшись от переговоров в формате военной комиссии «5+5» в Женеве.