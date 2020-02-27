Фоменко опубликовал пикантные фото с молодой актрисой в ванной



Москва, 27 февраля. Актер Николай Фоменко опубликовал откровенное фото с актрисой Ариной Постниковой. На снимке они позируют в ванной с пеной.

Подписчики Фоменко решили, что у 57-летнего актера новый роман, и высмеяли его из-за большой разницы в возрасте с Ариной.

«Это грустно и депрессивно — быть таким старым и запущенным рядом с молодой красивой женщиной», «Дядь Коль, не пойму вы дочку купаете, что ли?», «Фото называется: когда можно, но уже не «можется», — написали ему в комментариях.

Однако на самом деле Фоменко просто разыграл пользователей. Фото в ванной были сделаны на съемочной площадке проекта «Офигенные». Режиссером картины выступил Кирилл Кузин. Видео из ванной комнаты опубликовала и Постникова. Арина, правда, не стала вводить никого в заблуждение.

«Любимые, это если очень коротко о нашем вчерашнем съёмочном дне на прекрасной площадке, с супер — талантливой группой и с замечательным Николаем Фоменко», — написала она в описании к ролику.

И тут же в шутку добавила: «А если вы , до сих пор принимаете ванну в грустном одиночестве — не беда , мы и к вам нагрянем!!!».

Отметим, реальную личную жизнь Фоменко не афиширует. Известно, что уже больше 10 лет он состоит в отношениях с Натальей Кутобаевой. В 2008 году они тайно повенчались. Брак с Натальей стал у Фоменко уже четвертым по счету. Кутобаева родила ему двоих детей. Есть у актера дочери и сыновья и от бывших жен Елены Лебедевой и Марии Голубкиной. К слову, одна из дочерей Екатерина уже сама дважды становилась матерью.