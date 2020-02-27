Пушков назвал особенным день голосования по поправкам в конституцию

Москва, 27 февраля. Сенатор Алексей Пушков назвал очень верным решение провести голосование по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля и сделать этот день оплачиваемым выходным.

О том, что голосование по поправкам в основной закон страны решено было провести в среду, 22 апреля, сообщил ранее депутат Павел Крашенинников. По его словам, такую дату одобрил президент РФ Владимир Путин.

«Именно это я предложил на втором заседании рабочей группы по изменению конституции. Основной закон меняем впервые за 27 лет. Должен быть особый день», — считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике.

Решено провести голосование по поправкам в Конституцию в среду 22.04, сделав ее оплачиваемым выходным днём. Очень верное решение. Именно это я предложил на втором заседании рабочей группы по изменению Конституции. Основной закон меняем впервые за 27 лет. Должен быть особый день. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 27, 2020

Президент РФ 15 января обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором инициировал ряд социальных и административных реформ, которые требуют внесения поправок в Конституцию РФ. Для обсуждения и подготовки изменений была создана специальная рабочая группа. Согласно плану, подготовленные ею предложения сперва вынесут на утверждение в парламент, а затем — на всероссийское голосование. И только после этого поправки подпишет президент.

Законопроект о поправках в конституцию был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января. Второе чтение может состояться 10 марта.