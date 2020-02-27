Депутат Черняк пожалел Украину, собравшуюся перехватить Крым «из ослабевших рук РФ»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева есть план по перехвату Крыма «из ослабевших рук России», состоящий из 12 шагов. Ему ответил председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Крымский депутат посоветовал Кулебе обратиться к врачам.

«По всей видимости, у него высокая температура и он не понимает, что говорит. Пусть проверится на коронавирус», — сказал Алексей Черняк в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он подчеркнул, что никаких «ослабленных рук» у России нет.

«Наша страна, наоборот, набирает обороты во всех направлениях благодаря санкциям в экономике, большой политике. Сегодня к России повернулись очень многие страны, и многие вопросы зависят от позиции РФ. А Украину давно даже никто ничего не спрашивает. Поэтому Киев судорожно пытается что-то выдумать, чуть-чуть полаять, чтобы о нем совсем не забывали. Так что слова Кулебы — очередной полный бред. Чего они только не придумывали?! И боевой захват Крыма, и политический, и экономический. Все, что могли, они уже сделали — перекрывали дороги, обрубали электричество, отключили подачу воды, поливали Крым грязью. И самое страшное, что можно было пережить, крымчане уже прошли. Благодаря поддержке президента Владимира Путина и всей России все проблемы были решены быстро и красиво. И теперь крымчане испытывают лишь жалость к Украине, к братскому украинскому народу, над которым так издеваются власти», — добавил Черняк.

Напомним, в эфире радиостанции «Новое время» Дмитрий Кулеба заявил о плане Украины по возвращению Крыма, состоящем из 12 шагов. Последний пункт этого плана предполагает, что «Крым выскользнет из ослабевших рук России», а Украина его перехватит. Каким образом полуостров «выскользнет», украинский вице-премьер не уточнил.

«А то, как мы приходим к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук, вот это в предыдущих 11 пунктах», — уточнил Кулеба.

Добавим, Крым воссоединился с РФ по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. За выход из состава Украины, где месяцем ранее случился госпереворот, и возвращение в состав России проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. Но в Москве неоднократно заявляли, что референдум прошел демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя.