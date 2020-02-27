Волочкова раскрыла детали предстоящей свадьбы

Москва, 27 февраля. Российская балерина, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова раскрыла детали своей грядущей свадьбы, запланированной осень 2020 года. По словам артистки, она и ее возлюбленный решили отметить торжество в Петербурге.

Балерина рассказала, что принципиально не раскрывает публике имя своего избранника на протяжении уже полутора лет, и пока не собирается называть его. Журналистов, поинтересовавшихся именем загадочного жениха, Волочкова призвала дождаться свадьбы.

«Дождитесь свадьбы. Мы, кстати, решили: устроим ее в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки. Там очень красиво и романтично!» — сказала Анастасия Волочкова в эфире радио «Комсомольская правда».

Как напоминает «Газета.Ru», в конце января, во время празднования своего 44-летия, бывшая прима Большого театра объявила о своей предстоящей свадьбе. При этом ее избранник не присутствовал на мероприятии. Позже балерина заявила, что не будет отмечать свадьбу с «Мистером М» 20 октября, как планировалось ранее. По ее словам, дата торжества перенесена на 10 октября. Волочкова также заявляла, что тамадой на свадьбе будет ее близкая подруга — радиоведущая и актриса Алла Довлатова.