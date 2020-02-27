Ким Кардашьян раскрыла, кого из звезд считает иконами стиля

Лос-Анджелес, 27 февраля. Известная участница американского реалити-шоу, модель и светская львица Ким Кардашьян рассказала, кого из звезд считает иконами стиля. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Модель выложила в соцсети снимки с совместной фотосессии с американской певицей Шер. По словам Кардашьян, 73-летняя поп-исполнительница — это ее «стиль жизни».

«Съемка с ней всегда была моей мечтой. [Супермодель] Наоми Кэмпбелл, которую я тоже считаю иконой стиля, находилась с нами на площадке. Что за жизнь!» — написала светская львица.

Кардашьян, Шер и Кэмпбелл приняли участие в фотосъемке для для мартовского номера журнала CR Fashion Book. Они фотографировались на улицах Лос-Анджелеса в ретро-образах — знаменитости предстали перед читателями издания с объемными начесами и выразительными черными стрелками. Кроме того, Шер и Кардашьян снялись вместе на мотоциклах.

Отметим, что Ким Кардашьян и раньше не скрывала своего отношения к Шер. Так, в 2017 году светская львица появилась в образе поп-дивы на вечеринке по случаю Хэллоуина. А в прошлом году Кардашьян посвятила Шер свой образ на афтепати Met Gala.

Ранее Ким Кардашьян подралась со своей младшей сестрой Кортни прямо во время съемок реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Соответствующий ролик выложила в Сеть мать девушек Крис Дженнер.