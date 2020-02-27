Депутат Хохлов обвинил Пентагон во внутриполитическом шантаже

Военное преимущество США в мире подорвано на фоне усиления возможностей России и Китая в этой сфере. В Пентагоне занимаются внутриполитическим шантажом, чтобы обосновать в Конгрессе необходимость получения нового финансирования на армию, убежден депутат Госдумы Алексей Хохлов.

На слушаниях в Палате представителей Конгресса глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил, что на данный момент американская армия по-прежнему готова обеспечивать военное сдерживание, защищать страну от нападения, поддерживать союзников и вести войны с любым потенциальным противником.

«Однако наше конкурентное преимущество подорвано, и никому не следует ставить это под сомнение. Китай и Россия усиливают военные возможности, чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить свое влияние во всем мире», — заявил Милли.

Говоря о подорванном преимуществе, США пытаются найти повод для оправдания гонки вооружений, уверен член комитета Госдумы по обороне Алексей Хохлов. По его словам, такие «песни» Пентагон заводит, когда в Конгрессе необходимо получить дополнительное финансирование на армию.

«Здесь присутствует элемент внутриполитического шантажа. Пентагону нужно уже начинать готовить [военный] бюджет на следующий год, — сказал Хохлов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Поэтому нужны новые средства, а также необходимо закончить программу вооружений, которую они сейчас исполняют. Это, безусловно, есть шантаж».

Однако российская и китайская армии за последнее время увеличили свои военные возможности, что также беспокоит военное ведомство США, говорит парламентарий.

«Нельзя отрицать, что российская армия является одной из самых сильных. Она пользуется заслуженным уважением, и ее поэтому боятся. Китай имеет третью армию мира. Альянс наших вооруженных сил представляет реальную угрозу для Пентагона и других стран НАТО. Но угроза это, опять же, мнимая. В своей доктрине мы заявляем, что у нас нет никаких завоевательных планов и мы занимаем исключительно оборонительную стратегию», — объяснил депутат.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не намерены ввязываться в гонку ядерных вооружений с Россией. При этом Эспер подчеркнул, что США должны поддерживать свой ядерный потенциал для сохранения безопасности.