Аналитики назвали самые популярные за рубежом авто российской сборки

Москва, 27 февраля. Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали лидеров российского автомобильного экспорта.

Самой популярной моделью оказался производимый на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде кроссовер Skoda Kodiaq. По итогам 2019 года за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из РФ было отправлено 10 тысяч машин.

Второе место занял лидер 2018 года внедорожник LADA 4x4. За прошедший год объем экспорта этой модели (с учетом пятидверной версии) составил 8 тысяч единиц.

Тройку лидеров замкнула LADA Vesta с результатом 5,9 тысячи экземпляров.

Кроме того, значительное место в отечественном автомобильном экспорте за 2019 год заняли LADA XRAY (1,5 тысячи машин) и Volkswagen Polo (1,4 тысячи моделей). В ТОП-10 также вошли: Hyundai Accent/Solaris (1008 машин), LADA Largus (803 единицы), KIA Rio (635 штук), LADA Granta (605 автомобилей) и Skoda Rapid (465 машин).

Тем временем сами россияне мечтают ездить на автомобилях, марки которых не указаны в приведенном экспортном списке, сообщает телеканал «360». Согласно данным опроса портала «Авто.ру», больше всего граждане РФ бы управлять японскими внедорожниками Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Prado. Также среди желаемых машин россияне назвали автомобили Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Rolls-Royce и Lexus.

Президент компании Lexus Кодзи Сато объявил, что уже в этом году в автомобилях появится беспилотная система Highway Teammate, которая позволит управлять машиной без рук, сообщает «Ридус». По словам Сато, совсем отвлекаться от дороги все равно не получится, но не будет необходимости в том, чтобы руки всегда находились на руле.