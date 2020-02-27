Шаляпин похвастался званием «Человек года»

Москва, 27 февраля. Известный российский исполнитель Прохор Шаляпин похвастался перед фанатами званием «Человек года 2020». О радостном событии он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Получил награду «Человек года 2020» за возрождение, сохранение и популяризацию народной песни! Уверен — это только начало!» — написал Шаляпин.

Поклонники в многочисленных комментариях осыпали певца комплиментами и пожелали ему удачи и новых творческих успехов.

«Прохор, поздравляю вас с этой победой! Уверена, что у вас еще впереди много наград, званий, успехов! Удачи вам во всем! Вы молодец!» — обратилась к артисту gorlovanatalya9163.

«Поздравляем тебя и крепко целуем!!!» — добавила ira_2501.

Шаляпин (настоящее имя Андрей Захаренко) родился в Волгограде в 1983 году. Известность ему принесло участие в телевизионном проекте Первого канала «Фабрика звезд-6», в рамках которого он выступал под сценическим псевдонимом. Кроме того, артист стал лауреатом конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда».

Недавно певец сообщил о своем новом романе с 40-летней миллионершей из Канады по имени Татьяна. Шаляпин активно делится с фанатами подробностями личной жизни, публикует снимки в социальных сетях. Бывшая жена исполнителя Лариса Копенкина выразила мнение, что артиста привлекают вовсе не миллионы новой пассии. Она также порадовалась, что Шляпин «завязал с бабушками».