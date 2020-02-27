Военный источник опроверг сообщения о возвращении Серакиба под контроль боевиков

Дамаск, 27 февраля. Атаки боевиков на сирийский Серакиб были успешно отражены правительственными войсками САР. Об этом сообщил военный источник.

Он опроверг сообщения о якобы возвращении Серакиба под контроль так называемой сирийской «умеренной оппозиции», ранее распространенные СМИ.

«Предпринятые боевиками атаки на город Серакиб успешно отражены правительственными войсками», — цитирует слова источника РИА Новости.

По словам собеседника журналистов, город находится под полным контролем Дамаска. Несмотря на регулярные атаки боевиков, в Серакибе продолжаются разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни.

Напомним, Идлиб — единственный регион Сирии, часть которого все еще находится под контролем боевиков. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации. Город Серакиб был освобожден сирийской армией 5 февраля.