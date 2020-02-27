Швыткин ответил на жалобы главкома ВМС Украины по поводу усиления российского флота

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал сетования украинского военного командования на усиление Черноморского флота ВМФ России. Депутат ГД отметил, что Россия продолжит укреплять свой военный потенциал в соответствии с поступающими внешними угрозами и без оглядки на кого бы то ни было.

Ранее командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко публично посетовал на усиление российского флота. Выступая на форуме Age of Crimea, Воронченко пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно нарастила боевой потенциал Черноморского флота.

Он рассказал, что за шесть лет (после воссоединения Крыма с РФ) Россия перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота, серьезно нарастив количество кораблей, которых теперь 42, в том числе 12 оснащены ракетным оружием.

«Суммарный залп ракетами «Калибр» сегодня составляет 72 пуска, а если считать Каспийскую флотилию и береговые комплексы «Бастион» и «Бал», — это примерно 120 ракет», — рассказал Воронченко.

Украинский адмирал также оценил подводные силы России, назвав новые подлодки «современными и очень эффективными». Он отметил появление в Крыму противокорабельных комплексов, а также наращивание Россией авиационного компонента, представленного всеми типами авиации.

Отвечая на сетования украинского адмирала, депутат ГД Юрий Швыткин отметил, что одна из причин того, что Россия усиливает Черноморский флот, — провокационная политика Киева в этом регионе.

«Да, наш военно-морской флот сегодня пополняется и надводными, и подводными кораблями, это не секрет, — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Напомню, например, про наши подводные лодки типа «Борей», напомню также, что сегодня заложено строительство двух вертолетоносцев. Это все не секрет. А обусловлено это теми внешними угрозами, которые, как мы знаем, сегодня имеются».

При этом угрозы исходят не только от стран НАТО, которые расширяют свой военный потенциал, подступая все ближе к границам России; в росте напряженности не последнюю роль играет провокационная политика Киева, отметил Швыткин.

«Эти угрозы, к великому сожалению, обуславливаются в том числе провокационным действиями со стороны Украины на Черноморском побережье, и мы не можем на это не реагировать, — подчеркнул собеседник ФАН. — Мы говорим прямо и открыто, что готовы и дальше проводить все необходимые действия в рамках усиления обороноспособности нашего государства».

Россия ни на кого не собирается нападать, но всегда готова ответить на внешние вызовы, подчеркнул зампред профильного комитета ГД.