Путин ответил на вопрос об использовании двойников

Москва, 27 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не привлекал к работе двойников, хотя такие предложения выдвигались в начале 2000-х годов.

Предполагалось, что дублер будет заменять главу государства на мероприятиях в местах, где президенту находиться небезопасно.

«Идея (с дублером) возникала, но я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — рассказал он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Отметим, что вопрос о том, есть ли у Путина двойник, пользуется популярностью в поисковых системах в Сети. Однако и 20 лет назад он также вызывал живой интерес у граждан. Так, в 2001 году вопрос о дублере Путину задала жительница Костромской области в прямом эфире телеканалов ОРТ и РТР.

В августе 2009 году забавный случай произошел в Сочи, где Путин и Дмитрий Медведев решили прогуляться по набережной после рабочей встречи. Президента и премьера страны увидела местная жительница и решили, что это двойники.

«Нет, не двойники, вполне живые», — ответил ей Медведев.

Слухи о двойниках Путина в 2000 году опроверг возглавлявший тогда Федеральную службу охраны РФ Евгений Муров. Он подчеркнул, что такая информация «миф и чушь». По его мнению, использование двойников равнозначно признанию слабой организации охраны президента РФ.