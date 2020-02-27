Путин назвал два пути сокращения темпов оттока специалистов из РФ

Москва, 27 февраля. Темпы оттока российских специалистов сократились, власти продолжат создавать необходимые условия для привлечения высококлассных работников. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам российского лидера, государство должно держаться за высококвалифицированных специалистов. Он напомнил про большую систему грантовой поддержки для работников высокотехнологичных сфер.

Говоря об оттоке специалистов, он вспомнил поговорку «рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше». По словам главы государства, высококлассные специалисты ищут места наилучшего применения своего опыта и мастерства. Путин выразил мнение, что для решения этой проблемы есть два пути: или «закрываться, как это было в советское время», или «создавать условия, платить».

Российский лидер подчеркнул, что это сложный вопрос, но думать об этом и повышать уровень заработной платы необходимо.

Ранее российский президент заявил, что положительно оценивает технический прогресс, но предпочитает телефон специальной связи современным девайсам.